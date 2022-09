Academiejaar in Hasselt geopend met ingekorte stoet der togati en uitreiking Inclusiviteitsprijs

Hoewel de stoet der togati dus niet echt zichtbaar was in de Hasseltse binnenstad, zal de universiteit zelf dat vanaf dit academiejaar des te meer zijn. Rector van de Universiteit Hasselt, Bernard Vanheusden: "We starten dit jaar met 5 nieuwe opleidingen. Daar hebben we 175 inschrijvingen voor. Sociale wetenschappen scoort het best met 85 inschrijvingen. In het kalenderjaar 2023 bestaan we 50 jaar. De universiteit zal dan haar intrek nemen in de Witte Kazerne en in het Refugiehuis in de binnenstad."