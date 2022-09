Federaal begrotingstekort loopt op tot 23 miljard euro: 3 miljard meer in het rood dan bij vorige raming

Het vorige rapport dateert van juli en ging nog uit van een al groot begrotingstekort van 3,5 procent. Intussen is volgens het nieuwe rapport dat tekort dus al opgelopen tot 4 procent: goed voor 23 miljard euro in het rood. Dat is nog eens 3 miljard euro meer dan het vorige rapport. Daarvoor wordt vooral naar de aanslepende oorlog in Oekraïne gewezen. De daardoor dalende economische groeicijfers en de stijgende crisisuitgaven doen het overheidstekort nog verder oplopen.