Heerlijk helder: wordt eenvoudige overheidstaal in Nieuw-Zeeland binnenkort verplicht?

Het Nieuw-Zeelandse parlement buigt zich dezer dagen over een wetsvoorstel om ingewikkelde, ambtelijke zinsconstructies te bannen uit overheidsdocumenten. Dat moet ertoe leiden dat de overheid alleen nog in eenvoudige en begrijpelijke taal met inwoners communiceren. Het voorstel komt van parlementslid Rachel Boyack. "Nieuw-Zeelanders moeten kunnen begrijpen wat de regering van hen verwacht, wat hun rechten zijn en waar ze recht op hebben", zegt ze. Wollige taal helpt daar meestal niet bij.

De Plain Language Bill, vrij te vertalen als de wet van eenvoudige taal, stelt dat communicatie van de overheid "helder, beknopt, goed gestructureerd en aangepast aan het publiek" moet zijn. Het voorstel werd in september vorig jaar ingediend en heeft intussen al een hele weg afgelegd in het parlement. Het is al twee keer ter discussie voorgelegd in het voltallige parlement, en dat leverde al geanimeerde debatten op. Parlementslid Sarah Pallet haalde er de beroemde Britse romantische dichter William Wordsworth bij.

"I wandered lonely as a cloud, That floats on high o’er vales and hills, When all at once I saw a crowd, A host, of golden daffodils’, citeerde ze uit een van zijn beroemdste gedichten. "In eenzaamheid doolde ik rond, Zoals een wolk boven vallei en heuvel zweven kan, Plots vond ik narcissen, een hele rij" (vertaling door Victor Bulthuis, red). "Prachtig", aldus Pallet. "Wat hij eigenlijk zegt: Ik voelde me slecht. Ik maakte een wandeling. Ik zag heel veel mooie narcissen, en dat beurde mij helemaal op. Goede, klassieke Wordsworth. Maar dat is de plaats voor rijkelijke, niet zo toegankelijke taal, in poëzie en literatuur, en niet in wetgeving van de overheid."