Horecaschool PIVA in Antwerpen vreest voor energiefactuur van meer dan anderhalf miljoen euro  

“We zitten met de handen in het haar”, vertelt Koen Van Helden, technisch directeur bij PIVA. “In het schooljaar 2020-2021 bedroeg onze energiefactuur 300.000 euro. Het jaar daarna steeg dit tot 925.000 euro. Als dit zo blijft stijgen, betalen we dit schooljaar 1.660.000 euro aan gas en elektriciteit. Dit is niet meer houdbaar. Dat is het dubbele van de werkingssubsidie die we van de Vlaamse overheid krijgen.”