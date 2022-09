Misleiding of niet? Webwinkel Amazon verkoopt placebopillen, maar helpen ze ook? 

Het verhaal over Voet en Virenque illustreert mooi de werking van het placebo-effect. Toch is er is een groot verschil met de placebo-pillen die je op het internet kan kopen: Virenque besefte niet dat hij eigenlijk een placebo kreeg. Als je jezelf placebo-pillen toedient, dan weet je natuurlijk wél dat het "maar" een placebo is.... en dan werken placebo's niet. Dat is althans wat wetenschappers lang veronderstelden.