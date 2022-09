Russische president Poetin dreigt kernwapens in te zetten, maar kan dat zomaar? En heeft iemand dat ooit eerder gedaan? 

Het is moeilijk in te schatten of de Russische president Vladimir Poetin wel degelijk nucleaire wapens zou inzetten in het conflict met Oekraïne. Kernwapens zijn grotendeels een afschrikkingsmechanisme. Ze moeten een tegenpartij ontraden om een land militair of economisch aan te vallen. Iedereen gaat er uiteraard van uit dat niemand het in zijn hoofd zou halen om een nucleair wapen te gebruiken. Al heeft Poetin wel al meerdere malen bewezen dat hij soms de platgetreden paden durft verlaten.

In het verleden heeft de Russische president ook al gedreigd om nucleaire wapens in te zetten. Dat deed hij toen aan het begin van zijn "speciale militaire operatie". Toen had het Westen net een hele resem sancties aangekondigd tegen Rusland. Sindsdien zijn er nog een heleboel sancties bijgekomen. De toestand is er wel zorgwekkender op geworden. De druk op het land is alleen nog maar toegenomen en is dus - bijna letterlijk - explosief te noemen. Daarom roepen de verschillende staatshoofden en regeringsleiders na de uitspraken van Poetin nu op tot kalmte. Onze premier Alexander De Croo zei gisteren nog dat we rustig moeten reageren om Rusland niet te provoceren.