Premier De Croo: "VN-missie in Congo niet geslaagd, nood aan iets anders"

"Onze boodschap is duidelijk: de VN-missie Monusco is er één die aan haar eind moet komen en vervangen moet worden door iets anders", zo maakte De Croo duidelijk. "Een missie moet de Congolese bevolking beschermen en ervoor zorgen dat gewapende conflicten gestopt worden en Monusco heeft niet de juiste infrastructuur en mandaat om dat te doen."

De vredesmissie (eerst Monuc, later Monusco) is al meer dan twintig jaar actief in Congo en werd de duurste operatie die de Verenigde Naties ooit op touw zette, maar dat heeft het geweld in het oosten van Congo niet doen stoppen. "We zitten vandaag met een VN-missie die staat tegenover rebellengroepen die beter uitgerust zijn", aldus De Croo.

De VN-blauwhelmen zijn vorig jaar al gestart met de terugtrekking uit een deel van Congo, en tegen 2024 moet die terugtrekking gefinaliseerd zijn.

De Belgische premier meent dat gesprekken over de opvolging van Monusco ook kunnen helpen om de verstandhouding tussen de Congolese president Felix Tshisekedi en zijn Rwandese ambtgenoot Paul Kagame te verbeteren. Tshisekedi betichtte dinsdag in de Algemene Vergadering van de VN Rwanda van "rechtstreekse" militaire agressie in het oosten van zijn land, ook via de steun van Kigali voor rebellengroep M23.

De Franse president Emmanuel Macron bracht de beide presidenten woensdag samen in New York. Ze kwamen overeen om "gezamenlijk op te treden" om het geweld in het oosten van Congo te bestrijden, zo klonk het nadien bij het Elysée. De landen willen "zo snel mogelijk de toepassing van de bepalingen van het proces van Luanda, de terugtrekking van M23 en de kantonnering van zijn troepen buiten de zone van Bunagana", zo stelt het Franse presidentschap. Ze nemen zich ook voor om het geweld van andere gewapende bendes aan te pakken. Het gaat dan onder meer om de FDLR, naar Congo gevluchte nakomelingen van het vroegere Hutu-regime in Rwanda, en de ADF, opstandelingen die meer dan 20 jaar geleden uit Oeganda in Oost-Congo terechtkwamen en intussen banden met IS opgebouwd zouden hebben.