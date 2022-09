Punch Powertrain in Sint-Truiden werft 300 mensen aan in de komende 3 jaar

Punch Powertrain kondigde eerder deze week al aan samen met autofabrikant Stellantis een nieuwe productie-eenheid voor versnellingsbakken voor hybride wagens op te zetten. Dat gebeurt in de historische Fiat-fabriek in Mirafiori bij Turijn. Die productie zou in de tweede helft van 2024 moeten starten. Vanuit Sint-Truiden zullen dan meer onderdelen moeten geleverd worden aan de Italiaanse site. Daardoor zal de productie in Limburg toenemen.