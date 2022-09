Mobilisatie reservisten in Rusland begonnen:  mensen massaal op bussen gezet, heel wat Russen proberen in allerijl het land te verlaten

De mobilisatie van Russische reservisten is begonnen. Gisteren kondigde president Vladimir Poetin aan dat hij 300.000 reservisten zou oproepen om zijn troepen in Oekraïne te versterken. "De mobilisatie begint vandaag", zei hij en dat bleek geen leugen. De eerste reservisten zijn ondertussen al onderweg naar de trainingskampen, maar heel wat Russen maken zich ook zorgen om de mobilisatie en proberen in allerijl nog het land te verlaten.