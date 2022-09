Russische minister Lavrov verwerpt westerse beschuldigingen: "Oorlog is de schuld van Oekraïne"

Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov alle westerse beschuldigingen van de hand gewezen. De oorlog in Oekraïne is het gevolg van een staatsgreep in Kiev en van de aanvallen op de Russisch-sprekende bevolking in het oosten. Hij leverde ook kritiek op de houding van het Westen.