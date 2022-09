Nederlandse brandweer rukt mee uit voor incidenten in Kempense grensstreek

In het grensgebied van de hulpverleningszone Taxandria is het zo dat bij sommige incidenten het dichtstbijzijnde brandweerkorps niet altijd een Belgische post is, maar van de Nederlandse buurgemeenten Zundert, Rijsbergen, Ulvenhout en Chaam die vlakbij liggen. "Het is dus eigenlijk wel logisch dat we dan een samenwerking op poten zetten", zegt Luc Faes van Hulpverleningszone Taxandria. "Het gaat soms maar om 2 à 4 minuten verschil, maar elke seconde telt."

"Een computer berekent bij elke oproep welke post er het snelste kan zijn. Als dat een Nederlandse is, worden zij mee gealarmeerd", verklaart Faes de werking. De brandweer van Taxandria blijft sowieso ook mee uitrukken bij elke oproep in Antwerpen. Op termijn is het de bedoeling dat zij ook bij noodgevallen in Nederlandse grensgemeenten zullen uitrukken.