Ticketverkoop Film Fest Gent van start: 6 Oscar-kandidaten, Zuid-Koreaanse film én aandacht voor mentaal welzijn

"Bij het samenstellen van het programma viel het op hoeveel films gaan over mentaal welzijn", vertelt Wim De Witte van het Film Fest. "We hebben ervoor gekozen om enkele van deze films te programmeren - ze zijn soms heel hard, of net heel cynisch. We willen zo aandacht aan het onderwerp geven én we gaan ook geld inzamelen. Wie naar een film gaat kijken die we onderbrengen onder de rubriek "Veerkracht" kan een donatie doen aan het OverKop-huis in Gent. Daar kunnen jongeren met kopzorgen laagdrempelig terecht." Het Film Fest organiseert ook een wetenschapscafé over het thema in samenwerking met de Universiteit Gent.