UGent wil af van "Boerekot" en 4 andere campussen: "Alles samenbrengen in 3 clusters in de stad"

De Universiteit Gent maakt bij de opening van het academiejaar opvallende toekomstplannen bekend. Rector Rik Van de Walle meldt dat tegen 2050 alle activiteiten samengebracht zouden moeten worden op 3 plekken in de stad die één grote virtuele as vormen. In de plannen is daar dan ook ruimte voor extra studentenwoningen. Daar is in Gent een enorm tekort aan. Om dat allemaal mogelijk te maken, zal er ook geschrapt moeten worden in het patrimonium, voor 5 campussen is er geen plaats meer.