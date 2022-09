Hoe betrouwbaar zijn commerciële urinezelftests? “Absoluut overbodig voor iedereen die gewoon eet en drinkt”

Vivoo beweert zelf dat de resultaten in 80 tot 90% van de gevallen betrouwbaar zijn. “Maar wanneer ik hen contacteer met de vraag naar wetenschappelijk bewijs zeggen ze dat het wetenschappelijk team er nog mee bezig is", zegt Koen.

Hij doet nog een extra test: “Ik heb nog een tweede account aangemaakt onder de naam Kris - zogezegd mijn broer", knipoogt hij. "En ik heb twee keer vlak achter elkaar de test gedaan. Over het algemeen lagen de resultaten in dezelfde lijn. Maar voor natrium had ik een 4 op 10, mijn verzonnen broer Kris kreeg met dezelfde pipi een 6. Bij magnesium was het omgekeerd: daar was de score bij de ene test 10 op 10, en bij de andere 8 op 10, telkens met identieke urine.”