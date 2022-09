Vélovoordeel: fietsers die consumeren in Kortrijk worden beloond via app

Via de appstore van je smartphone kan je de app downloaden. "Via sensoren in je smartphone krijgen we signalen dat je de stadsring richting Kortrijk kruist. Op hetzelfde moment krijg je een lijst met voordelen bij 60 handelaars", vertelt Jencey Provoost. "Twee coupes in het Parkhotel, levert op die manier een plankje tapas voor fietsers. Of je krijgt korting in één van de deelnemende winkels." Voor iedereen is het een win-winsituatie volgens Axel Weydts. "Fietsers kunnen nu ook meegenieten van de promoties. Daarnaast worden ze gestimuleerd om te spenderen in horecazaken of bij de plaatselijke middenstand."