Vrijdagochtend ernstige verkeershinder verwacht op viaduct Merksem: "Vermijd Antwerpse ring richting Nederland indien mogelijk"

Weggebruikers krijgen de raad om de Antwerpse ring richting Nederland indien mogelijk te vermijden. Omrijden naar het noorden kan via de R2 in de haven. De Liefkenshoektunnel (R2) richting Nederland wordt daar vanaf vrijdagochtend tolvrij gemaakt in de richting van Nederland, afhankelijk van de verkeersdrukte. Die maatregel zal gelden zolang dat nodig is.