Verschillende West-Vlaamse voetbalclubs krijgen inbrekers over de vloer: “Geld, muziekboxen en 40 bakken leeggoed gestolen”

Verschillende West-Vlaamse voetbalclubs in de buurt van Ieper kregen de afgelopen tijd inbrekers over de vloer in hun kantine. Dat was onder meer het geval bij de voetbalclubs van Voormezele, Zonnebeke en Ieper. De kantines van die clubs liggen allemaal in een afgelegen gebied, waardoor het makkelijker is om ongezien in te breken. Vorig jaar was er een gelijkaardige inbraakgolf aan het begin van het voetbalseizoen.