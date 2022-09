Vertrouwen van de Belgische consument zakt tot laagste niveau in 37 jaar: wat betekent dat en waar gaan we naartoe?

Belgen hebben nog maar weinig vertrouwen in hun eigen financiële situatie en de economische situatie in België. De Nationale Bank peilt elke maand naar dat consumentenvertrouwen en dat is in september naar het laagste niveau in 37 jaar gezakt. Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius, geeft meer uitleg in VRT NWS laat. "Het gaat even moeilijk worden in de winter, maar het zou daarna even goed weer een mooie lente kunnen worden."