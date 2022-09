Vooruit wil basispakket elektriciteit voor elk gezin en volledige indexactie van het groeipakket

Doordat de inkomsten van de Vlaamse overheid door de inflatie sneller stijgen dan de uitgaven, doet de begroting het een pak beter dan verwacht. N-VA dringt er op aan die bonus te gebruiken om het tekort sneller terug te dringen. Coalitiepartners CD&V en Open VLD willen een groot deel van het bedrag terug laten vloeien naar de burgers. Zo ook Vooruit.

"De Vlaamse regering zal volgend jaar zo'n 1,2 miljard euro netto overhouden", zegt voorzitter Conner Rousseau. "Dat geld moet integraal teruggaan naar de Vlaming, want het zou heel bitter zijn als Vlaanderen zich verrijkt met de factuurstijging van de mensen."

Het grootste deel van het bedrag, 555 miljoen euro, moet volgens Vooruit worden uitgegeven aan de indexering van het groeipakket. De regering beperkte de indexering van het basisbedrag vorig jaar tot 1 procent. Vooruit wil de gemiste indexeringen nu retroactief uitkeren en het groeipakket opnieuw koppelen aan de gezondheidsindex.

Daarnaast wil de partij 356 miljoen euro uitgeven aan een basispakket elektriciteit voor elk gezin. Elke afnemer zou jaarlijks 200 KWh gratis krijgen. Vooruit vindt het belangrijk dat die tegemoetkoming er per aansluitpunt komt en niet per persoon, omdat de energiekost van singles niet veel lager ligt dan die van gezinnen, terwijl alleenstaanden die met één loon moeten dragen.

De rest van de bonus van 1,2 miljard euro moet volgens Vooruit gaan naar een indexering van het zorgbudget en een sociaal energiefonds voor zelfstandigen. De indexering van de huurprijzen moet worden geplafonneerd op 2 procent.

Een uitbreiding van de jobbonus, die momenteel op de tafel van de regering ligt, zit niet in het plan van Vooruit. "Dat is geen activerende maatregel", zegt Rousseau. "Als je een euro hebt, kan je die beter uitgeven aan een maatregel om meer mensen aan het werk te krijgen. Een uitbreiding van de jobbonus is niet slim voor de begroting op lange termijn."