Vzw Spoelepark dient bezwaar in tegen aanleg Spoelepark in Lokeren

Volgens de stad is een verbinding met het tragewegennetwerk niet haalbaar omdat ze dan door een privédomein moeten en door bestaande volkstuintjes. "De grond is in eigendom van de stad en Lokeren kan dus op eigen initiatief de verbinding maken. Het klopt dat de grond gehuurd wordt door een vereniging van volkstuintjes, maar de volkstuintjes die moeten opgeofferd worden voor die verbindingsweg kunnen perfect gecompenseerd worden in het nieuwe park. De stad is in haar communicatie ook misleidend, want een buurtweg die erkend is in de buurtatlas wordt niet als buurtweg aangegeven", verduidelijkt Frank Vermeulen.

Lees verder onder de illustratie