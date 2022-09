Dit weekend opent het KMSKA met toeters en bellen, maar waar zitten de vrouwen in de museumcollectie?

Wat met het Congolese verleden van het KMSKA?

Net deze week vragen tientallen experts en actievoerders in "De morgen" dat het museum ook aandacht schenkt aan de Congolezen die stierven op het Museumplein, in 1894. Toen vond in Antwerpen de Wereldtentoonstelling plaats, waarvoor een Congolees dorp werd nagebouwd. In totaal 144 Congolezen werden tentoongesteld in een zogenoemde mensenzoo. “Dit mensonwaardig fenomeen was ronduit racistisch en bepaalt mee tot vandaag de stereotiepe beeldvorming”, stellen de ondertekenaars van de open brief. 44 Congolezen werden ziek tijdens hun verblijf, 7 stierven nog tijdens de Wereldtentoonstelling. Het oudste slachtoffer was 31. Ze werden begraven op het Schoonselhof in Antwerpen.

Het KMSKA betreurt de gebeurtenissen, maar stelt dat het de mensenzoo niet organiseerde. Het museum werkt wel aan een studiedag in 2024, 130 jaar na de Wereldtentoonstelling. Dan hoopt het museum de slachtoffers te kunnen herdenken. Ook het stadsbestuur denkt aan manieren om deze gebeurtenissen - via een gedenkplaat of een informatiepaneel - zichtbaar te maken in de stad.