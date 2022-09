Hoe de Britten elkaar vonden in hun rouw voor de Queen: "Als zij er 70 jaar was voor ons, dan is 30 uur aanschuiven toch niet lang?"

Ook in Pretoria stonden in december 2013 vele tienduizenden aan te schuiven om hun Madiba, hun vader van de natie, een laatste groet te brengen. Ook daar zeiden ze me: "Als hij 27 jaar voor ons in de gevangenis heeft gezeten, dan kan ik toch wel 7 uur in de hitte staan aan te schuiven?" Wanneer ik de eer heb om even na Brian en Rob en Mo Westminster Hall te betreden, word ik even erg omver geblazen als destijds toen ik naast de kist van Nelson Mandela mocht stappen. Ook hier ligt iemand opgebaard van wie je er maar een handvol kunt vinden in een hele eeuw. Ook hier ligt een "saambinder", een vereniger.



Natuurlijk is de setting groots en spectaculair, natuurlijk lijkt het aanzicht van de duizend jaar oude hal met een kist met fonkelende kroonjuwelen en glimmend uitgedoste lijfwachten niet van onze tijd. Maar dat zien deze mensen niet. Ze kijken er doorheen. Ze zien de treurnis op de gezichten van de lijfwachten, helemaal voorover gebogen. Ze zien kaarsen en een lichtstraal die langs de ramen binnenpriemt en de zaal een sacrale dimensie geven. "Ik dacht niet na, ik was gewoon in dat moment van ik-weet-niet-wat", zegt Brian wanneer we terug buiten zijn. Hij heeft er gevonden wat hij zocht, 'the still point of the turning world' uit The Four Quartets van T.S. Eliot. In de vertaling van mijn al even gerespecteerde professor Herman Servotte: "Op het roerloze punt van de wentelende wereld. Vlees noch vleesloos.; van noch naar; op het roerloze punt, daar is de dans".