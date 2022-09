Wereldtop uit dartswereld zakt af naar Oktoberhallen in Lebbeke voor Belgian Darts Open

Darts of in de volksmond "vogelpik" werd in vroegere tijden vooral in Engelse pubs gespeeld. Maar nog veel vroeger, eeuwen geleden al, zouden de soldaten tussen de veldslagen als tijdverdrijf korte speren gegooid hebben op schijven van een boomstam. En daar werden punten bijgeteld. Tijdens koude wintermaanden werd de sport meer en meer binnen gespeeld, en de kleine speren werden vervangen door darts, zoals we ze nu beter kennen. Het spel ontwikkelde zich met de tijd en nu kennen we het als een zeer populair volksspel.

De term "vogelpik" zou trouwens afkomstig zijn van een spel dat erop lijkt en dat gespeeld werd in cafés. Het zou gegaan zijn om een roos met ringen en een nagemaakte vogel met een scherpe snavel. Die vogel werd met een koord opgehangen aan het plafond, en de spelers probeerden de snavel van de vogel in de roos te "zwieren". (bron Wikipedia)