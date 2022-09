Vredesbos in Houthalen-Oost is één van de duurzame natuurprojecten gesteund door het Wijersfonds

Het tweede project dat geselecteerd werd, zal het domein rond het dienstencentrum 't Weyerke in Heusden groener maken met een bloemenweide, struiken en vogelkastjes. "We merkten dat de bewoners er nood aan hebben om in contact te komen met de natuur en zelf ook iets willen bijdragen aan de natuur", zegt Mirella Vanoppen van 't Weyerke. "Onze bewoners kunnen niet zelfstandig op verkenning gaan in de natuur, dus daarom willen we de natuur naar hen toe brengen. In de toekomst willen we ook de site herinrichten, maar dit project is al een eerste stap naar een groenere omgeving."

Het derde project dat steun krijgt van het Wijersfonds zal ervoor zorgen dat in het domein Bovy, in Heusden-Zolder, camera's opgehangen worden zodat iedereen het broedseizoen van de vogels op de voet kan volgen. "Er zullen 3 camera's worden opgehangen in nestkastjes en één camera komt op een drijvend platform in een van de vijvers van het domein", besluit Vanoppen.