Wielrenner Yves Lampaert neemt het op tegen beste paard van Winkel Koerse in Sint-Eloois-Winkel

Op 4 oktober viert Sint-Eloois-Winkel, bij Ledegem, de jaarlijkse traditie Winkel Koerse. De organisatie voorziet elke editie een unieke stunt. Zo nam wielerbelofte Alec Segaert uit Lendelede het vorig jaar op tegen een van de paarden. "We proberen elk jaar iets speciaal uit onze hoed te toveren. Dit jaar hebben we Yves Lampaert overtuigd om het op te nemen tegen het beste paard van Winkel Koerse. Het paard heeft de laatste drie jaar twee keer de finale gewonnen", vertelt organisator Krist Vandemoortele.



Het wordt dus een geduchte tegenstander voor Yves Lampaert. "We weten dat Yves Lampaert in vorm is. Hij haalde de negende plaats op het WK tijdrijden en voor de wedstrijd op zondag staat hij misschien wel aan de lijn om Wout Van Aert of Remco Evenepoel aan goud te helpen. Of dat voldoende zal zijn om het beste paard van Winkel Koerse te verslaan, zal op 4 oktober pas duidelijk zijn”, lacht Vandemoortele.