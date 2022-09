"Oekraïne wil vrede, Rusland wil oorlog": Zelenski spreekt Verenigde Naties toe en krijgt staande ovatie

Oekraïne wil vrede, terwijl Rusland oorlog wil, zei Zelenski. Moskou toont volgens hem geen echte bereidheid om vredesgesprekken te voeren. De gedeeltelijke mobilisatie die de Russische president Vladimir Poetin gisteren afkondigde, wijst daar ook op. "Ze spreken over gesprekken, maar ze kondigen een militaire mobilisatie af. Ze spreken over gesprekken, maar kondigen schijnreferenda aan." Delen van het Oekraïense grondgebied die onder Russische controle staan, zoals Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja, kondigden dinsdag aan dat de bevolking later deze week kan stemmen over de toetreding van die gebieden tot Rusland.

Zelenski had het ook over bewijzen die gevonden zouden zijn gevonden voor martelingen in gebieden die Oekraïne heeft heroverd op Rusland. "Waarom is het Russische leger zo geobsedeerd door castratie?", zei hij. Volgens Zelenski werd een man gecastreerd voordat hij door Russische troepen werd gedood, en werden de lichamen van vermoorde Oekraïners verbrand. "Hoe kunnen we het Russische leger op ons grondgebied toelaten in de wetenschap dat ze massamoorden plegen?"

De Oekraïense president waarschuwde ook voor een internationale kernramp, vanwege de situatie in en rond de kerncentrale van Zaporizja.