Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk krijgt forse uitbreiding die 250 miljoen gaat kosten

Volgens algemeen directeur Erwin Bormans zijn de investeringen absoluut noodzakelijk. "Het eerste masterplan van het ZOL is 25 jaar oud. We zijn echt toe aan nieuwe infrastructuur", klinkt het.

"Het is de bedoeling dat de locatie in Genk evolueert naar een "healing environment" waar aandacht is voor het welzijn van patiënten, begeleiders en medewerkers", gaat Bormans verder. "De campus Maas en Kempen in Maaseik is recent gebouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Daar zijn voorlopig dus weinig aanpassingen nodig. Wat campus Sint Barbara betreft, zullen in de toekomst de dagkliniek, het operatiekwartier en de verpleegafdelingen naar Genk verhuizen. De pijnkliniek zal wel in Lanaken blijven."