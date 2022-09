Zwembad Sorghvliedt in Hoboken heropent op maandag 26 september

Na een screening kwam aan het licht dat de volledige ophangstructuur aan vervanging toe was. Nu de werken aan het volledig vernieuwde plafond achter de rug zijn, worden de zwemkuipen gevuld met water. En het is erg belangrijk dat dat niet te snel gebeurt, zegt de schepen van sport Peter Wouters (N-VA). "Het duurt zo'n twee weken om een 25-meter bad helemaal te vullen. Dat wordt echt centimeter per centimeter gevuld. Als we dat in 1 keer laten vollopen, is er veel te veel druk op de zwemkuip en bestaat de kans dat de tegels zullen loskomen. Nieuwe herstellingswerken willen we koste wat het kost vermijden."