1.200 zonnepanelen op dak van administratief centrum van Houthalen-Helchteren : investering op 3,5 jaar terugbetaald

Vanwege de energiecrisis zijn de zonnepanelen op het laatste moment nog aangepast. Er zullen nu panelen komen met de hoogst mogelijke capaciteit, zodat ze zoveel mogelijk zon kunnen omzetten in elektriciteit. Burgemeester Alain Yzermans: "Eerst was de capaciteit van de zonnepanelen lager, en die is nu verhoogd naar de hoogst mogelijke capaciteit die kan."

"De investering van 400.000 euro is op 3,5 jaar terugverdiend", gaat de burgemeester verder. "We doen zo dus ook mee aan besparingen, ik denk dat het een goede start is."

Het gemeentebestuur gaat ook alle TL-lampen in het NAC vervangen door LED-verlichting, en dat gebeurt ook in de sporthallen.