Twee maanden rijverbod voor vrijwillig brandweerman die tijdens vrije tijd blauw zwaailicht gebruikt en ongeval veroorzaakt in Moorslede

Een brandweervrijwilliger gebruikte in augustus vorig jaar een blauw zwaailicht in zijn vrije tijd. Hij wou daarmee tussen rijstroken doorrijden in de buurt van de Roeselaarse ring. Aan het kruispunt met de Ieperseweg botste hij frontaal met een tegenligger.

De auto van de jongeman was niet verzekerd en niet gekeurd. Bovendien had hij 0,9 promille alcohol in het bloed. Naast het rijverbod van twee maanden kreeg de man ook nog een boete van 2.400 euro opgelegd.