9 van 14 “SS-cipiers” van gevangenis Vorst vrijgesproken: "De enige verantwoordelijke is de Belgische staat"

Ook bij de verdediging van de cipiers klinken gelijkaardige geluiden. “Deze mensen moesten werken in verschrikkelijke omstandigheden en moesten roeien met de riemen die ze hadden”, zegt advocaat Tom Michel. "We hebben mensen in onmenselijke omstandigheden in de gevangenis geplaatst en dan gevraagd om hen humaan te behandelen. Het is de schuld van de Belgische staat dat er mensen als cipier aan de slag zijn gegaan met een verontrustende persoonlijkheid. Een van de strafste momenten van dit proces was toen de voorzitster aan de beklaagden vroeg wie er een opleiding had gekregen. Slechts twee mensen hebben daarop een positief antwoord gegeven. Dit arrest is een waarschuwing over de toestand van onze gevangenissen en de manier waarop er daar gewerkt wordt."