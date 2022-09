"Ik wist op voorhand niet dat Hadja Lahbib de Krim had bezocht", MR-voorzitter Bouchez heeft geen spijt van haar benoeming

Oekraïne veroordeelde de reis van Lahbib bijzonder scherp toen de zaak aan het licht kwam. Volgens Bouchez zijn de relaties met Oekraïne intussen opnieuw genormaliseerd.

"Er zijn geen problemen meer met Oekraïne. Hadja Lahbib heeft intussen de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba al drie keer ontmoet. Het is deze week al vaker gezegd. Ze zal op bezoek gaan in Oekraïne. Er wordt geen datum gegeven voor het bezoek aan Oekraïne omdat men dat niet doet om veiligheidsredenen. België is een van de enige landen waarvan noch de premier, noch de minister van Buitenlandse Zaken op bezoek is geweest in Oekraïne. Dat zal gebeuren tijdens de komende weken", legt Bouchez uit.

Bouchez blijft pal achter de benoeming van Lahbib staan. "Als de vraag is of ik spijt heb van de benoeming van Hadja Lahbib dan is dat absoluut niet het geval. Ik ben heel trots op haar aanstelling. Ons land mag trots zijn dat zij ons land vertegenwoordigt in het buitenland. Ik wist op voorhand niet dat ze de Krim heeft bezocht. Dat is nooit ter sprake gekomen. Het werd vroeger nooit als probleem gezien. Het is een reis die ze maakte als journalist en moet zeker niet gezien worden als een steunbetuiging."

"Wij hadden de polemiek over haar bezoek niet zien aankomen, maar Hadja Lahbib ook niet. Vandaag ligt de zaak achter ons en is alles opnieuw oké", besluit Bouchez.