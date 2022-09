Al 500 handtekeningen op petitie voor bankautomaat in dorp Oordegem

De petitie voor een bankautomaat in Oordegem is nog maar sinds 29 augustus opgestart. Maar dankzij de Facebookgroep 'Ge zijt van Oordegem' kreeg de oproep heel wat weerklank en hebben al 500 inwoners de petitie getekend. Volgens initiatiefnemer André Janssens zijn er 3 mogelijke oplossingen: "Een eerste mogelijkheid is dat Batopin (een samenwerking tussen de vier grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC, nvdr) een neutrale bankautomaat uitbaat, maar die hebben al laten weten dat een bankautomaat in Oordegem niet rendabel is."