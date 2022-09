Doelgroep apenpokkenvaccins wordt vergroot, minister van Volksgezondheid Vandenbroucke: "Moeten nog werken aan de communicatie"

De minister ziet de beperkte opkomst niet als een falen, maar als een opportuniteit. "We kunnen nu onze doelgroep verder vergroten. De vaccins kunnen we trouwens een tijdje bewaren, dus dat is geen probleem. Met onze beschikbare dosissen kunnen we ongeveer 5.000 mensen volledig vaccineren. We kunnen dus gerust de doelgroep vergroten, want we verwachten nog 30.000 dosissen."

Je zult dus niet langer moeten kunnen bewijzen dat je een soa had in het verleden om een vaccin te kunnen krijgen. Alle mannen die seks hebben met mannen en meer dan één sekspartner hebben, kunnen zich nu aanbieden voor een vaccin. Vrouwen die PrEP nemen tegen HIV en sekswerkers, die zich trouwens ook mochten laten vaccineren tijdens het proefproject, kunnen nog altijd terecht in verschillende centra.

De "scherp afgebakende doelgroep" was volgens de minister ook niet makkelijk te bereiken. "We moeten nog wat werken aan de communicatie. Het project in Antwerpen kwam er misschien wat te snel. Wij plannen nu overleg met Sensoa en andere organisaties waarin we kunnen overleggen over hoe we die communicatie nu goed kunnen krijgen."