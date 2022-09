APK Group is laureaat Ambiorixprijs 2022 van werkgeversorganisatie VKW Limburg

Op basis van de cijferresultaten en groei in de afgelopen vijf jaar heeft de jury van de Ambiorixprijs in een eerste stap een kwantitatieve selectie gemaakt van alle TOP 500-bedrijven. Bij de best scorende bedrijven heeft de jury in een tweede stap een strenge kwalitatieve selectie uitgevoerd, gekoppeld aan een bezoek door de jury aan die bedrijven. En daaruit kwam AKP Group dus als beste naar voor. "De prijs, een heel mooi standbeeld, zal een prominente plaats in onze inkomhal krijgen. Daar zijn we heel trots op", vertelt CEO Maarten Broens.