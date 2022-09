Hebben Russische deserteurs recht op asiel in Europa? "Kans op vervolging is groot en dat kan basis zijn voor recht op asiel"

Of Russische deserteurs sowieso recht hebben op asiel in Europa, is geen ja-neevraag. "Het recht op asiel is per definitie iets dat moet worden bekeken op individuele basis. Het is goed mogelijk dat bij de deserteurs Russen zijn met ernstige gewetensbezwaren en die riskeren een ernstige kans op vervolging in eigen land. Dat is een sterke basis om het recht op asiel te hebben", legt professor Marie De Somer uit in "De wereld vandaag" op Radio 1.