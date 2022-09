Assisenproces rond campingmoord in Middelkerke is gestart

Een tweede verdachte beweert niks met de moord te maken te hebben. Hij wou uit de caravan vluchten, maar dat ging niet omdat de deur van de caravan op slot was. Het was wel hij die 2 vrienden optrommelde om "een probleem op te lossen" en het slachtoffer in de koffer te verbergen.

Ook de derde verdachte beweert dat hij een "ondergeschikte rol" had in de moord. Volgens zijn advocaat Eddy Cochez was hij op het ogenblik van de fatale messteken in de caravan bezig met zijn "eigen bezigheden". "We verwachten dan ook dat de jury en het hof van assisen een straf uitdelen die propertioneel is aan zijn echt aandeel in de feiten", verduidelijkt meester Cochez voor de aanvang van het proces.