Silvio Berlusconi shockeert met uitspraken over president Poetin: "Hij wilde regering van Zelenski vervangen door fatsoenlijke mensen"

De Italiaanse omstreden politicus Silvio Berlusconi heeft op de Italiaanse televisie in een interview opvallende uitspraken gedaan over de Russische president Vladimir Poetin. Hij zei dat de president gepusht werd om Oekraïne binnen te vallen. Afgevaardigden van de twee zelfverklaarde republieken in de Donbas hadden volgens Berlusconi aan Poetin gevraagd om in te grijpen.