Provincie Antwerpen geeft Natuurpunt 20.000 euro om boommarters beter te beschermen

De subsidies komen er omdat de boommarter aan een opmars bezig is en beschermd moet worden. " De soort was lange tijd uit Vlaanderen verdwenen. Sinds een tiental jaar zijn ze aan een opmars bezig. De dieren zitten nu voornamelijk ten noorden van Antwerpen in gemeenten zoals Brasschaat, Wuustwezel en Kalmthout. Maar ze zijn langs de oostkant van Antwerpen naar het zuiden aan het opschuiven. We spreken dan over Schoten, Schilde en Ranst. Het gaat om een beschermde soort dus we kijken nu wat er nodig is om dat veilig te laten verlopen", zegt Boers.