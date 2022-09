Na Pano "Boer zoekt toekomst": Minister Demir, breek het stikstofdossier open en voorkom een nieuw energiedebacle

Het voorbije jaar heb ik veel van de boeren gesproken die aan bod kwamen in de Pano-reportage over stikstof. Elk op hun manier verbeelden ze de onhoudbare situatie waarin vele honderden boeren in Vlaanderen vandaag zitten. Hoe wij hen terug perspectief en zekerheid geven is nu belangrijker dan een spel zwartepieten.



Pluimveehouder Bart Baeyens in Oud-Turnhout is een perfect voorbeeld van een rood bedrijf. In 2014 kreeg hij een rode PAS-brief maar investeerde hij om zijn oude stallen emissiearm te maken. In 2020 werd hem na een lange procedure nog vergunning verleend voor twee nieuwe stallen die state of the art zijn met alle laatste technieken. “Alleen al in het emissiearm maken van de stallen werd een half miljoen euro geïnvesteerd met steun van het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds)", zei Baeyens een paar maand geleden in Vilt.

Niet alleen zijn eigen spaargeld, het miljoenenkrediet van de bank, maar ook het geld van de Vlaamse belastingbetaler zit dus in zijn stal.