Britse auteur Hilary Mantel (70), bekend van de "Wolf Hall"-trilogie, is overleden

Ze oogste enorm veel lof met haar trilogie over Thomas Cromwell. Ze transformeerde de schimmige politieke fixer tot een complexe en meeslepende romanfiguur. Cromwell werkte zich op tot de topminister van de Engelse koning Henry VIII.

Ze kreeg de Man Booker Prize zowel voor het eerste deel, "Wolf Hall", als het tweede deel, "Bring up the bodies" (in het Nederlands vertaald als "Het boek Henry"). Het laatste deel "The mirror and the light" ("De spiegel en het licht") verscheen in 2020.