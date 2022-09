Buurtbewoners ontdekken het KMSKA in primeur: "Een beleving van het begin tot het einde"

Voor veel inwoners was het een overweldigende, eerste ontmoeting. "Wauw. Dat is mijn eerste indruk, gewoon wauw. Het is een beleving van het begin tot het einde." Al is het voor sommigen toch nog even wennen. "Ik probeer me het oude museum te herinneren en daardoor kan ik me niet goed oriënteren. Maar het is fantastisch om hier terug te zijn." De "stairway to heaven" nemen ze er dan ook graag bij. "Dat is wel iets minder, zoveel trappen. Maar eens je hier bent in het nieuwe gedeelte, is het wel de moeite waard."