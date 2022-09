Water oppompen uit onbevaarbare waterlopen blijft voorlopig verboden in Vlaanderen

Het blijft verboden om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Dat heeft de Droogtecommissie beslist. De neerslag van de voorbije dagen heeft voor een licht herstel van de waterpeilen gezorgd, maar de droogtetoestand blijft wel ernstig, zegt de Droogtecommissie. Het captatieverbod op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart worden wel opgeheven, met uitzondering van de plaatsen waar nog blauwalgen in het water zitten.