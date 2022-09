Welke toekomst gaat het Verenigd Koninkrijk met koning Charles tegemoet? "Het grootste struikelblok? Zijn temperament"

Het Britse Rijk, the British Empire waar sommige Britse politici nostalgisch aan terugdenken, is al lang niet meer wat het geweest is. Maar ook het Verenigd Koninkrijk zelf begint steeds meer barstjes te vertonen. De Brexit wakkerde het Schotse onafhankelijkheidsstreven weer aan en verhoogde de druk op de Noord-Ierlandse ketel. Kan Charles als koning voorkomen dat zijn koninkrijk uiteenvalt?

Zijn moeder pakte het in 2014, tijdens het onafhankelijkheidsreferendum in Schotland, op haar heel eigen manier aan. Gevraagd naar wat ze van het referendum vond, antwoordde ze: "Ik hoop dat de mensen zeer goed zullen nadenken." "Wat zij toen zei, is ook het verste dat Charles zal kunnen gaan", meent Feyten. "Of hij de afscheiding van Schotland zal kunnen tegenhouden, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het door het medeleven met de koninklijke familie na de dood van de Queen wat vertraagd zal worden."

Zowel Feyten als Buysse wijst er overigens op dat er in 2014 onder de Schotse separatisten een duidelijke beweging was die dan wel onafhankelijk wilde zijn, maar de Queen wel als staatshoofd wilde behouden. Zoals in Canada of Australië bijvoorbeeld. "De Schotten hebben ook geen traditie van presidenten en republieken, ze hebben altijd een monarchie gehad", zegt Buysse.

"Die beweging in 2014 hing wel vast aan de persoon van de Queen", merkt Feyten op. De vraag is of dat bij een eventueel nieuw referendum onder Charles ook zo zal zijn. "In die zin is het niet onbelangrijk hoe Charles zich in de eerste jaren zal gedragen", meent Buysse.