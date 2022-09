Apocalyps vandaag? Verspreking van Duits parlementslid en "The Simpsons" laten onheilsvoorspellingen viraal gaan 

“Iedereen zal nog weten waar hij was op 24 september.” Op sociale media duiken de laatste weken vele onheilspellende berichten op, want vandaag zou de "Apocalyps" plaatsvinden. Maar voor u de schuilkelder begint in te richten: de aanleiding voor die voorspellingen is een verspreking van een Duitse parlementariër, die ondertussen reeds werd rechtgezet, en ook de theorie over "The Simpsons" is vergezocht.