Chinese oud-minister veroordeeld tot voorwaardelijke doodstraf voor corruptie: "President Xi gebruikt strijd tegen corruptie om tegenstanders uit te schakelen"

Fu is niet de eerste hooggeplaatste functionaris die wordt veroordeeld voor corruptie. De Communistische Partij wil al langer de corruptie in China aanpakken. "Onder de huidige president Xi Jinping is de strijd tegen corruptie veel intenser geworden", zegt Leen Vervaeke, correspondent in China. "Er was wel degelijk een groot probleem met corruptie, maar of die nu weg is, is nog maar de vraag. Die strijd is aangevat om de geloofwaardigheid van de Communistische Partij in de ogen van de bevolking te herstellen."