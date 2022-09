JAC, OverKop, Tejo, Wel jong,...? Gezelschapsspel maakt Hasseltse jongeren wegwijs in hulpverleningsorganisaties

Katrien Cuijvers, leerkracht godsdienst van de middelbare school Mariaburcht in Stevoort, vindt het spel een goed initiatief. "In de les godsdienst komen gevoelens al eens aan bod. Je merkt dat de leerlingen hun verhaal daar wel kwijt willen. Leerkrachten kunnen niet altijd alles oplossen en daarom is het goed dat er organisaties zijn die wel kunnen helpen. Dit gezelschapsspel kan een opstapje zijn naar de hulp waarnaar jongeren op zoek zijn. Ik ga het zeker gebruiken in de les", besluit ze.