Zeker 61 doden nadat boot met migranten gekapseisd is voor Syrische kust

Door een zware crisis in Libanon die al drie jaar lang woedt, is de migratie er sterk toegenomen. Tienduizenden Libanezen zijn hun job verloren en de munt heeft er 90 procent van zijn waarde verloren. Daardoor zijn heel wat gezinnen in de armoede verzeild geraakt. Volgens het persagentschap Reuters is het aantal mensen dat Libanon over zee heeft verlaten in 2021 verdubbeld in vergelijking met het jaar voordien. Voor de eerste helft van 2022 zou het zelfs gaan om een stijging van 70 procent ten opzichte van 2021.