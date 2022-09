Ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke is veroordeeld tot 21 maanden cel in drugszaak

Een van de beklaagden die zich voor de rechter moest verantwoorden was ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke, omdat hij het onderzoek had proberen weg te leiden van een verdachte met wie hij bevriend was. Volgens de rechter is hij schuldig, onder meer aan lidmaatschap van een criminele organisatie en het schenden van zijn beroepsgeheim. Hij kreeg daarvoor 21 maanden cel en een boete van 4.800 euro.