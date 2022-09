Experiment succesvol om hennepplanten te gebruiken om PFAS uit vervuilde grond te halen

Ondernemer Frederik Verstraete uit Lokeren is erin geslaagd om met hennepplanten PFAS uit de bovenste laag van de bodem te halen. PFAS is een chemische stof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid, en onder meer uitgestoten werd door het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, vlakbij Beveren. De hennepteelt kan een alternatief zijn voor het afgraven van de grond.